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Стало известно, почему «Зенит» отказался от трансфера игрока «Крузейро» Перейры

Стало известно, почему «Зенит» отказался от трансфера игрока «Крузейро» Перейры
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Полузащитник «Крузейро» Матеус Перейра не перейдёт в «Зенит» и продолжит карьеру в своём нынешнем клубе.

Как сообщает Ge.Globo, неспособность достичь соглашения была обусловлена ​​волей футболиста, а также самого «Зенита», который отказался от сделки в последний момент трансферного окна из-за финансовых проблем.

Ранее СМИ сообщали, что Перейра уже прошёл медобследование для перехода в «Зенит». Подчёркивалось, что санкт-петербургский клуб достиг договорённости с «Крузейро» о трансфере полузащитника за € 20 млн.

Перейра выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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