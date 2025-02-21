«Ювентус» может уволить Тьяго Мотту с поста главного тренера

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта может покинуть пост главного тренера туринского клуба.

Как сообщает Football Italia, руководство «бьянконери» пристально следит за работой специалиста. После вылета из Лиги чемпионов от «ПСВ» (3:4) работа Мотты в клубе находится под вопросом. Отмечается, что выход в 1/8 финала турнира был обязательной задачей для наставника. Тренера уволят, если он не сможет финишировать в топ-4 итальянской Серии А.

Напомним, Тьяго Мотта возглавил «Ювентус» летом 2024 года. Ранее специалист возглавлял «Болонью».

После 22 туров туринская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 46 очков по итогам 25 туров. В следующем матче подопечные Мотты встретятся с «Кальяри» в рамках чемпионата Италии.

Вейга прибыл в Турин для перехода в Ювентус: