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Курьёзный гол в исполнении одноклубника Захаряна в матче «Реала Сосьедад» в Лиге Европы

Курьёзный гол в исполнении одноклубника Захаряна в матче «Реала Сосьедад» в Лиге Европы
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Испанский полузащитник «Реала Сосьедад» Брайс Мендес отличился необычным голом в ответном стыковом матче плей-офф Лиги Европы сезона-2024/2025 с «Мидтьюлланном». Напомним, встреча завершилась разгромной победой испанской команды со счётом 5:2.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
5 : 2
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1:0 Мендес – 5'     2:0 Сучич – 18'     2:1 Букса – 24'     2:2 Осорио – 38'     3:2 Сучич – 45+2'     4:2 Оярсабаль – 73'     5:2 Оускарссон – 90'    
Удаления: нет / Силва – 70'

На 5-й минуте встречи испанец воспользовался ошибкой защитника гостей Мадса Бека Сёренсена, который поскользнулся и упал после после того, как принял пас от одноклубника. Мендес перехватил свободный мяч и отправил его в сетку пустых ворот датчан.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, в этой встрече дебютировал в Лиге Европы российский полузащитник Арсен Захарян. В этом матче он отличился голевой передачей.

«Реал Сосьедад» по сумме двух матчей со счётом 7:3 уверенно вышел в 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира, где сыграет либо с «Манчестер Юнайтед», либо с «Тоттенхэм Хотспур». Жеребьёвка состоится сегодня, 21 февраля, в 15:00 мск.

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