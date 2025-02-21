Курьёзный гол в исполнении одноклубника Захаряна в матче «Реала Сосьедад» в Лиге Европы

Испанский полузащитник «Реала Сосьедад» Брайс Мендес отличился необычным голом в ответном стыковом матче плей-офф Лиги Европы сезона-2024/2025 с «Мидтьюлланном». Напомним, встреча завершилась разгромной победой испанской команды со счётом 5:2.

На 5-й минуте встречи испанец воспользовался ошибкой защитника гостей Мадса Бека Сёренсена, который поскользнулся и упал после после того, как принял пас от одноклубника. Мендес перехватил свободный мяч и отправил его в сетку пустых ворот датчан.

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Отметим, в этой встрече дебютировал в Лиге Европы российский полузащитник Арсен Захарян. В этом матче он отличился голевой передачей.

«Реал Сосьедад» по сумме двух матчей со счётом 7:3 уверенно вышел в 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира, где сыграет либо с «Манчестер Юнайтед», либо с «Тоттенхэм Хотспур». Жеребьёвка состоится сегодня, 21 февраля, в 15:00 мск.

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