Ламин Ямаль оценил свои шансы на переход в мадридский «Реал»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о возможном переходе в мадридский «Реал».

«Переход в «Реал» в один прекрасный день? Ни за что. Никаких шансов. Невозможно», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 31 встречу во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом: