Стала известна сумма, которую «Ювентус» просит за трансфер Душана Влаховича

Итальянский «Ювентус» намерен продать сербского нападающего своей команды Душана Влаховича уже в ближайшее трансферное окно — летом 2025 года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсетях.

По информации источника, «старая синьора» хочет получить на форварда сборной Сербии всего € 25-30 млн. Отмечается, что игрока хотят продать по двум причинам. Во-первых, высокая зарплата в € 12 млн в год. Во-вторых, футболист перестал входить в планы главного тренера «зебр» Тьяго Мотты.

Ранее сообщалось, что туринский клуб хочет подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, находящегося в аренде в турецком «Галатасарае» на замену сербу.

Контракт 25-летнего Влаховича истекает летом 2026 года. Серб перешёл в «Ювентус» зимой 2022 года за € 83,5 млн. За этот период он отметился 54 голами в 131 матче. Также в активе форварда 11 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.

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