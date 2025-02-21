Воспитанник «Фейеноорда» Робин ван Перси возглавит клуб — The Athletic

Главный тренер «Херенвена» Робин ван Перси возглавит роттердамский «Фейеноорд». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «Фейеноорд» достиг принципиального соглашения по назначению 41-летнего специалиста, согласовав детали с «Херенвеном». Отметим, что ван Перси является воспитанником команды из Роттердама.

Напомним, Робин ван Перси в годы игровой карьеры выступал за «Фейеноорд», лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Фенербахче». Он дважды становился обладателем «Золотой бутсы» в английской Премьер-лиге и является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов.

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