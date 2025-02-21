17-летний Ламин Ямаль отреагировал на сравнения с Лионелем Месси

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о сравнениях с экс-капитаном каталонского клуба Лионелем Месси, ныне выступающим в составе «Интер Майами».

«Я стараюсь быть собой. Очевидно, Месси, как я всегда говорю, является лучшим игроком в истории, и сравнения с ним означают, что я хорошо справляюсь, но я стараюсь идти своим путём, прокладывать свой путь, отдавая всё ради «Барселоны», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 31 встречу во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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