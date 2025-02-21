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Моуринью прокомментировал выход «Фенербахче» в 1/8 финала Лиги Европы

Моуринью прокомментировал выход «Фенербахче» в 1/8 финала Лиги Европы
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о квалификации своей команды в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025. Напомним, по итогам двухматчевого противостояния «жёлтые канарейки» прошли бельгийский «Андерлехт» со счётом 5:2 (3:0 и 2:2).

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Эн-Несири – 4'     1:1 Васкес – 19'     2:1 Васкес – 55'     2:2 Акчичек – 63'    

«Я удовлетворён выступлением команды, однако мне пришлось вмешаться в перерыве. Игроки начали расслабляться в раздевалке. Я почувствовал спокойствие лишь после того, как нам удалось сравнять счёт и сделать 2:2. Команде ещё предстоит осознать, что матч может меняться в любую минуту. Если бы мы не ответили быстрым голом в начале второго тайма, у нас могли бы возникнуть серьёзные трудности», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

В следующей стадии турнира «Фенербахче» встретится с шотландским «Рейнджерс» или греческим «Олимпиакосом». Жеребьёвка состоится сегодня, 21 февраля, в 15:00 мск.

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