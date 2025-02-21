Пабло Солари отреагировал на свой первый гол в составе «Спартака»

Новоиспечённый нападающий «Спартака» Пабло Солари поделился эмоциями от дебютного гола в составе красно-белых. Игрок отличился в контрольном матче с московским «Торпедо» (2:1).

«Всё хорошо. Я очень доволен своими первыми игровыми минутами и первым забитым мячом в этой футболке. Команда тепло меня приняла, но это доверие нужно оправдывать на футбольном поле. Поэтому этот гол был важен для меня. Мне хочется принести как можно больше пользы «Спартаку».

Когда я только пришёл в «Спартак», знал только Барко, но уже успел убедиться, что здесь собраны не только классные футболисты, но и хорошие люди. Есть уверенность, что все вместе мы способны добиться серьёзных успехов», — сказал Солари в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Пабло Солари перебрался в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» 11 февраля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 10 млн. С самим футболистом был заключён контракт до лета 2029 года.