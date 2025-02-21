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Пабло Солари отреагировал на свой первый гол в составе «Спартака»

Пабло Солари отреагировал на свой первый гол в составе «Спартака»
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Новоиспечённый нападающий «Спартака» Пабло Солари поделился эмоциями от дебютного гола в составе красно-белых. Игрок отличился в контрольном матче с московским «Торпедо» (2:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Угальде – 16'     1:1 Иваньков – 86'     2:1 Солари – 89'    

«Всё хорошо. Я очень доволен своими первыми игровыми минутами и первым забитым мячом в этой футболке. Команда тепло меня приняла, но это доверие нужно оправдывать на футбольном поле. Поэтому этот гол был важен для меня. Мне хочется принести как можно больше пользы «Спартаку».

Когда я только пришёл в «Спартак», знал только Барко, но уже успел убедиться, что здесь собраны не только классные футболисты, но и хорошие люди. Есть уверенность, что все вместе мы способны добиться серьёзных успехов», — сказал Солари в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Пабло Солари перебрался в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» 11 февраля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 10 млн. С самим футболистом был заключён контракт до лета 2029 года.

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