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Новичок «Спартака» Солари назвал сходства в российском и аргентинском футболе

Новичок «Спартака» Солари назвал сходства в российском и аргентинском футболе
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Новоиспечённый нападающий московского «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос о возможных сходствах в российском и аргентинском футболе.

«Мне сложно сравнивать российский футбол с аргентинским на основании одного контрольного матча (против «Торпедо» в Белеке. — Прим. «Чемпионата»). Но в каких-то аспектах игра похожа. Здесь тоже нужно много двигаться и отрабатывать в обороне, важны коллективные взаимодействия. Для меня это не новость, я комфортно чувствую себя такой в игре», — сказал Солари в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

23-летний нападающий перешёл в московский клуб из «Ривер Плейт» нынешней зимой. Действующее трудовое соглашение Солари со «Спартаком» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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