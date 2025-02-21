Ламин Ямаль рассказал, с кем из игроков «Барселоны» больше всего общается

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос, с кем из игроков сине-гранатовых он общается.

«Кто даёт мне советы в «Барселоне»? Из ветеранов – Рафинья. Я считаю его ветераном, потому что большинство моих одноклубников либо моего возраста, либо чуть старше. Рафинья постоянно беседует со мной перед матчами, на тренировках. С ним у меня лучшие отношения», – приводит слова Ямаля Barca Universal в соцсетях.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 31 встречу во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.