Новичок «Спартака» Солари оценил свою готовность перед рестартом сезона в РПЛ

Новоиспечённый нападающий «Спартака» Пабло Солари поделился мнением о своей форме перед возвращением на поле после зимней паузы в Российской Премьер-Лиге.

«Физически чувствую себя очень хорошо. Я же проходил предсезонную подготовку в «Ривере», потом работал индивидуально, отдельно от моих товарищей, и уже набрал достаточно неплохую форму. Думаю, я уже готов к возобновлению сезона. Я такой человек, что всегда тщательно готовлюсь к играм. Работоспособность — одно из главных моих качеств. И чем чаще я выхожу на поле, тем лучше себя чувствую», — сказал Солари в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Пабло Солари перебрался в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» этой зимой. Футболист уже отметился голом в контрольном матче с московским «Торпедо» (2:1). Первый матч красно-белых в РПЛ в 2025 году состоится 2 марта. Соперник — «Оренбург».

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