«Васко да Гама» объявил о переходе хавбека «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре

Бразильский футбольный клуб «Васко да Гама» в своих соцсетях объявил о полной договорённости с самарскими «Крыльями Советов» о трансфере 24-летнего крайнего нападающего Бенхамина Гарре.

Ранее в СМИ сообщалось, что Гарре прилетел в Бразилию 20 февраля для прохождения медосмотра. Отмечается, что клуб из Рио-де-Жанейро заплатит «Крыльям» за воспитанника «Манчестер Сити» около € 3 млн.

Бенхамин Гарре присоединился к «Крыльям Советов» в январе 2023 года, перейдя из аргентинского «Расинга» за сумму в € 1,7 млн. Всего в составе самарской команды Гарре сыграл 61 матч, в ходе которых сумел отличиться 14 голами и отдать шесть результативных передач за клуб во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 6 млн.

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