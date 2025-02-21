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Пабло Солари: в Аргентине я смотрел матчи НХЛ, но не могу назвать себя хоккейным фанатом

Пабло Солари: в Аргентине я смотрел матчи НХЛ, но не могу назвать себя хоккейным фанатом
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Новичок московского «Спартака» Пабло Солари высказался о походе на хоккейный матч «Спартак» — «Торпедо». Он признался, что и раньше следил за хоккеем по телевизору — в Аргентине транслировались матчи НХЛ.

«Я и раньше следил за хоккеем по телевидению, но только в Москве получил возможность увидеть игру живьём. Впечатления — необычайные! Мне правда очень понравилось. Дома, в Аргентине, я иногда смотрел матчи НХЛ, но не могу назвать себя хоккейным фанатом. У меня нет любимых игроков — просто нравится игра как процесс», — сказал Пабло Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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