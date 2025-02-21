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Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025: когда пройдёт, где смотреть, во сколько начало, трансляция онлайн

Жеребьёвка Лиги чемпионов — 2024/2025: прямая онлайн-трансляция начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 21 февраля, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Онлайн-трансляция мероприятия начнётся в 14:00 по московскому времени.

В прямом эфире жеребьёвку покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию жеребьёвки.

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Первые матчи пройдут во вторник, 4 марта, ответные игры запланированы на 11 марта.

Список участников 1/8 финала Лиги чемпионов: «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал», ПСВ, «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», мадридский «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

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