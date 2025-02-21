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Ленини ответил, кто является для «Краснодара» главным соперником в борьбе за титул

Ленини ответил, кто является для «Краснодара» главным соперником в борьбе за титул
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини ответил на вопрос, кто является для «быков» главным соперником в борьбе за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги.

«У нас нет одного соперника, наш чемпионат состоит не только из «Зенита» и «Спартака». Мы на каждую игру выходим побеждать и зарабатывать три очка — это наша цель в течение всего сезона. Не стоит ещё забывать о важном факторе — логистика, которую нельзя недооценивать — мы передвигаемся на поезде и автобусах. Наш клуб по-другому не может сейчас существовать», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

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