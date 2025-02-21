«Динамо» Москва — «Урал»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 21 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 10:00 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Динамо» Москва: Лещук, Даса, Майсторович, Смелов, Скопинцев, Фомин, Александров, Окишор, Макаров, Нгамалё, Маухуб.

«Урал»: Щербинский, Бессмертный, Мамин Ар., Чудин, Бондарев, Сергеев, Мосин, Железнов, Хабибулин, Морозов, Кучугура.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Урал» после 21 игры Первой лиги занимает третье место в турнирной таблице.