«Динамо» — «Краснодар»: во сколько начало матча, где смотреть прямую онлайн-трансляцию

Сегодня, 21 февраля 2025 года, состоится товарищеский матч «Краснодара» и московского «Динамо». Команды встретятся в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра пройдёт на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа Okko Sport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодара» и «Динамо».

Напомним, на момент зимнего перерыва «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Быки» набрали 39 очков за 18 матчей. «Динамо» идёт на четвёртой строчке, имея в своём активе 34 очка.