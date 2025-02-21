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Игрок «Краснодара» Ленини: выиграть РПЛ с 11 воспитанниками возможно

Игрок «Краснодара» Ленини: выиграть РПЛ с 11 воспитанниками возможно
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини ответил на вопрос, можно ли выиграть Российскую Премьер-Лигу, выпуская на поле только игроков академии.

— Галицкий говорил, что его мечта — 11 воспитанников на поле. Как вы думаете, такая мечта осуществима?
— Мне кажется, да. У академии «Краснодара» много сильных выпускников — возможно, это дело времени и когда-то у клуба на поле будет 11 воспитанников.

— Как вы думаете, без легионеров в команде можно стать чемпионом России?
— В принципе, возможно. Почему нет? Если у тебя будет 11 качественных воспитанников, выиграть чемпионат возможно, — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

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