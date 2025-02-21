«Расинг» одержал победу над «Ботафого» в первом матче Суперкубка Южной Америки

Завершился первый матч Рекопы Южной Америки, в котором встречались аргентинский «Расинг» и бразильский «Ботафого». Команды играли на стадионе «Хуан Доминго Перон» в Авельянеде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Фелипе Гонсалесом (Чили). «Расинг» обыграл «Ботафого» со счётом 2:0.
На 31-й минуте нападающий «Расинга» Лусиано Вьетто открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 63-й минуте форвард Адриан Мартинес увеличил преимущество хозяев — 2:0. На 87-й минуте был удалён полузащитник «Ботафого» Куябано.
Ответная игра пройдёт в пятницу, 28 февраля, в Бразилии. Начало — в 3:30 мск.
Самым титулованным клубом Рекопы Южной Америки является аргентинский «Бока Хуниорс», который завоевал данный трофей четыре раза (1990, 2005, 2006 и 2008 год).
- 21 февраля 2025
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