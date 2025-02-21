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«Динамо» Москва — «Урал»: Макаров открыл счёт на девятой минуте

«Динамо» Москва — «Урал»: Макаров открыл счёт на девятой минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу бело-голубых.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
21 февраля 2025, пятница. 10:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Перерыв
2 : 1
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Макаров – 9'     2:0 Нгамалё – 33'     2:1 Хабибулин – 44'    

На девятой минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт.

В пятницу, 21 февраля, «Динамо» также сыграет товарищеский матч с «Краснодаром».

22 февраля «Урал» проведёт товарищескую встречу с тольяттинским «Акроном».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Урал» после 21 игры Первой лиги занимает третье место в турнирной таблице.

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