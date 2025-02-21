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Роман Шаронов: «Зенит» и «Спартак» купили футболистов, чтобы выиграть в РПЛ

Роман Шаронов: «Зенит» и «Спартак» купили футболистов, чтобы выиграть в РПЛ
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Бывший российский футболист Роман Шаронов оценил работу московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» на трансферном рынке этой зимой.

«В вопросе трансферов надо учитывать возможности клуба. Не знаю, какая политика у «Локомотива», какие возможности. Мы видим, что «Зенит» и «Спартак» сделали приобретения. Мы пока не играем в еврокубках, но они покупают футболистов, чтобы выиграть в РПЛ. Видите, у каждого свой подход к трансферам и возможности. Может, «Локомотив» определенную часть бюджета тратит на академию и развитие клуба. Но лучше спросить у них», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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