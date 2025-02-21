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Агент Сулейманова рассказал, как проходит адаптация Шапи в «Канзасе»

Агент Сулейманова рассказал, как проходит адаптация Шапи в «Канзасе»
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Футбольный агент Алан Агузаров, являющийся представителем нападающего Шапи-Магомеда Сулейманова, рассказал, как проходит адаптация нападающего в американском «Спортинг Канзас‑Сити».

«Приняли в клубе его отлично, ему всё нравится — сильная команда, все процессы внутри устроены очень профессионально. Адаптация проходит достаточно быстро. Надеюсь, в следующей игре уже выйдет на поле», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

О переходе Сулейманова «Канзас» объявил в начале февраля. Магомед-Шапи является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с греческим клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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