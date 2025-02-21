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Роман Зобнин – о новичках «Спартака»: кто сколько кому заплатил – не наше дело

Роман Зобнин – о новичках «Спартака»: кто сколько кому заплатил – не наше дело
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о новичках московской команды. В зимнее трансферное окно красно-белых пополнили голкипер Илья Помазун, хавбек Пабло Солари и форвард Ливай Гарсия.

— Как влились новички? Что можешь сказать об их уровне?
— Вливаются хорошо. Понятно, что им нужно время для адаптации. Иностранцам чуть больше, Помазуну чуть меньше. Но в целом это футболисты высокого уровня, это видно по тренировкам и играм. Поможем им адаптироваться, чтобы они быстрее приносили пользу команде.

— Чернов сказал, что ценник за новичков немного завышен. Как ты считаешь?
— Это не наше дело, у нас есть руководители, которые принимают решение. Наше дело помогать команде и «Спартаку», тренироваться. А у кого какие зарплаты, и кто сколько кому заплатил — не наше дело, — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

23 и 24 февраля «Спартак» сыграет товарищеский матч с «Насафом» (Узбекистан).

После 18 туров РПЛ красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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