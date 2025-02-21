«Динамо» Москва — «Урал»: бело-голубые удвоили преимущество в счёте

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». На момент написания новости счёт в игре 2:0 в пользу бело-голубых.

На девятой минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт, на 33-й нападающий Муму Нгамалё забил второй гол динамовцев в этой встрече.

В пятницу, 21 февраля, «Динамо» также сыграет товарищеский матч с «Краснодаром». 22 февраля «Урал» проведёт товарищескую встречу с тольяттинским «Акроном».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Урал» после 21 игры Первой лиги занимает третье место в турнирной таблице.