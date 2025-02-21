Шаронов: у «Динамо» проблема не в игроках, а в организации обороны

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов высказался о переходе полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо». Он считает, что проблема бело-голубых не в футболистах, а в организации игры.

«Для «Ростова» переход Глебова в «Динамо» плюс — они заработали достаточно хорошую сумму. Не знаю, потянет ли Глебов в «Динамо». На мой взгляд, у них была проблема в опорной зоне — кто бы мог пасовать вперед. Может, они видят Глебова в этой роли. Если говорим про «Динамо», у них проблема больше не в игроках, а в организации обороны», — сказал Роман Шаронов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.