Шаронов: у Лички было достаточно времени, чтобы добиться результатов с «Динамо»

Бывший российский футболист Роман Шаронов прокомментировал работу главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички. Напомним, чешский специалист возглавляет бело-голубых с 2023 года.

«Не могу комментировать решение руководителей по будущему тренера. Если говорить о Личке, у него было достаточно времени, чтобы выстроить цельную игру и добиться результатов, которые ставит клуб», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» — четвёртое.