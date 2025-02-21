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Женская сборная России по футболу обыграла команду Таиланда в товарищеском матче

Женская сборная России по футболу обыграла команду Таиланда в товарищеском матче
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В первом матче 2025 года женская сборная России одержала победу над национальной командой Таиланда. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиянок.

Голы в составе команды Юрия Красножана забивали Наталья Морозова, Дарина Ишмухаметова и Валентина Смирнова.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В начале декабря 2024 года женская сборная России обыграла Азербайджан со счётом 1:0. Товарищеская встреча прошла на тренировочной базе ФК «Сочи» в закрытом режиме.

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