В «Зените» подтвердили готовящийся переход Зделара из ЦСКА

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что сине-бело-голубые ожидают от Российской Премьер-Лиги информацию о регистрации трансфера полузащитника ЦСКА Саши Зделара.

«В отношении Зделара документы были поданы и ЦСКА, и «Зенитом» до установленного лимита времени. Сейчас соответствующая комиссия занимается проверкой — ждём окончательного подтверждения этого трансфера. Ждём от РПЛ подтверждения о том, что трансфер зарегистрирован», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.