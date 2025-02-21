Дмитрий Баранник: если не «Зенит», то кто станет чемпионом?

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник считает, что сине-бело-голубые выиграют РПЛ по итогам этого сезона.

«Надеюсь, «Зенит» доволен своими приобретениями и докажет это в ближайшее время. Но я бы хотел видеть больше российских игроков, когда есть возможность обкатывать их. У «Зенита» есть задача и средства, чтобы покупать дорогих футболистов. Осталось только достигнуть поставленных целей. Если не «Зенит», то кто станет чемпионом? «Спартак» укомплектовался, но главную конкуренцию составит «Краснодар», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).