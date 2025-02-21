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Зделар подписал контракт с «Зенитом» на 1,5 года

Зделар подписал контракт с «Зенитом» на 1,5 года
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Полузащитник ПФК ЦСКА Саша Зделар подписал контракт с «Зенитом» на 1,5 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Накануне в «Зените» заявили, что документы по трансферу Зделара были направлены в РПЛ ещё до закрытия зимнего окна.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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