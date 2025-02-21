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Шаронов: «Локомотив» набрал больше очков в первой части, чем мог бы

Шаронов: «Локомотив» набрал больше очков в первой части, чем мог бы
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Бывший российский футболист Роман Шаронов высказался об игре московского «Локомотива» в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» набрал больше очков в первой части, чем мог бы, поэтому и идёт в лидерах. Но во второй части всё будет совершенно по-другому. Для меня все команды стартуют по новой после большого перерыва.

Сейчас будет совершенно другая картина, это касается не только «Локомотива», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с махачкалинским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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