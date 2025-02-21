ЦСКА объявил о переходе Саши Зделара в «Зенит»

Пресс-служба московского ЦСКА объявила о трансфере полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит».

«Саша Зделар покидает ПФК ЦСКА. Сербский полузащитник продолжит карьеру в «Зените». Мы благодарим Сашу за проведённое в клубе время и желаем успехов в карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы армейцев, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.