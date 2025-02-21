«Динамо» Москва — «Урал»: Смелов отличился на 75-й минуте

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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». На момент написания новости счёт в игре 3:1 в пользу бело-голубых.

На седьмой минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт. На 34-й минуте хавбек Муми Нгамалё увеличил преимущество бело-голубых. На 44-й минуте один мяч «Урала» отыграл полузащитник Айрат Хабибулин. На 75-й минуте отличился хавбек московской команды Егор Смелов — 3:1.

В пятницу, 21 февраля, «Динамо» также сыграет товарищеский матч с «Краснодаром».

22 февраля «Урал» проведёт товарищескую встречу с тольяттинским «Акроном».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Урал» после 21 игры Первой лиги занимает третье место в турнирной таблице.