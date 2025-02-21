Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Зенита» Зделар сделал обращение болельщикам ЦСКА

Новичок «Зенита» Зделар сделал обращение болельщикам ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Зенита» Саша Зделар обратился к болельщикам ЦСКА. Сегодня, 21 февраля, хавбек перешёл в санкт-петербургский клуб из московского.

«Дорогие болельщики ЦСКА! Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить вас. С первого дня вы приняли меня как своего и позволили мне почувствовать настоящее братство между ЦСКА и «Партизаном». Эти два с половиной года были поистине особенными, и победа в Кубке России навсегда останется одним из моих самых тёплых воспоминаний.

У каждой футбольной карьеры свой путь, и для меня пришло время выбрать новое направление. Я рад, что мои бывший и новый клубы достигли соглашения, которое удовлетворяет обе стороны.

Наконец, я хочу ещё раз поблагодарить тренерский штаб и всех сотрудников клуба, которые поддерживали меня и помогали моей семье и мне во время моего пребывания в ЦСКА. Желаю вам всего наилучшего! Я никогда не забуду это время, и ЦСКА всегда будет занимать особое место в моём сердце. Спасибо за всё!» — приводит слова Зделара пресс-служба ЦСКА.

Материалы по теме
Официально
ЦСКА объявил о переходе Саши Зделара в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android