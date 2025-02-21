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Александр Канищев: Зделар усилит скамейку запасных «Зенита»

Александр Канищев: Зделар усилит скамейку запасных «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о переходе в санкт-петербургский клуб полузащитника Саши Зделара. О трансфере сербского хавбека ЦСКА объявил сегодня, 21 февраля.

«Зенит» очень много покупок целенаправленно совершает для скамейки запасных. Зделара купили для того же. Возможно, это игра агентов. Трансферы — бизнес. Необязательно эта история про футбол или усиление команды. Может, ЦСКА перекрестился, что освободил ведомость. Зделар усилит скамейку запасных «Зенита», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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