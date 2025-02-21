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Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался об уходе Зделара в «Зенит»

Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался об уходе Зделара в «Зенит»
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал трансфер полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит».

«Хочется сказать Саше большое спасибо за время, проведённое в нашем клубе. С одной стороны – это всего два с небольшим сезона, а с другой – почти 100 матчей. Саша пришёл в ЦСКА летом 2022 года и стал важной частью формирования во многом новой тогда команды.

Не секрет, что Зделар мог покинуть команду и прошлым летом. Но в итоге Саша остался – и как всегда профессионально отработал осенний отрезок. Тем не менее, летом у Саши истекал действующий контракт, а перед клубом стоят новые задачи в определённой «пересборке» состава, над которыми мы работаем вместе с главным тренером и спортивным блоком.

Поэтому, с одной стороны, трансфер Саши – не самое ожидаемое событие последних дней, но с другой – переход действительно поддерживают все стороны.

Мы расстаёмся с Сашей в хороших отношениях, но при этом – думаю, Марко меня поддержит и здесь – удачи в обозримом будущем не желаем. (смеётся)», — приводит слова Бабаева пресс-служба ЦСКА.

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