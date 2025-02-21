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В «Зените» рассказали о регистрации трансфера Зделара из ЦСКА

В «Зените» рассказали о регистрации трансфера Зделара из ЦСКА
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Пресс-служба «Зенита» сделала небольшое заявление о регистрации трансфера Саши Зделара из ПФК ЦСКА.

«В настоящий момент остается ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС», — сообщила пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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