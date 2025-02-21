Жеребьёвка Лиги Европы — 2024/2025: прямая онлайн-трансляция начнётся в 15:00 мск

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Сегодня, 21 февраля, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025. Онлайн-трансляция мероприятия начнётся в 15:00 по московскому времени.

В прямом эфире жеребьёвку покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию жеребьёвки.

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Первые матчи пройдут в четверг, 6 марта, ответные игры запланированы на 13 марта.

Список участников 1/8 финала Лиги Европы: «Рома» (Италия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Реал Сосьедад» (Испания), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Фенербахче» (Турция), «Стяуа» (Румыния), «Аякс» (Нидерланды), «Атлетик» из Бильбао (Испания), «Лацио» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Олимпиакос» (Греция), «Айнтрахт» (Германия) и «Лион» (Франция).