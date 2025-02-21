Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жеребьёвка Лиги Европы — 2024/2025: когда пройдёт, где смотреть, во сколько начало, трансляция онлайн

Жеребьёвка Лиги Европы — 2024/2025: прямая онлайн-трансляция начнётся в 15:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025. Онлайн-трансляция мероприятия начнётся в 15:00 по московскому времени.

В прямом эфире жеребьёвку покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию жеребьёвки.

AdBlock может скрывать показ гиперссылки на трансляцию Okko. Отключите его для полноценного отображения текста.

Первые матчи пройдут в четверг, 6 марта, ответные игры запланированы на 13 марта.

Список участников 1/8 финала Лиги Европы: «Рома» (Италия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Реал Сосьедад» (Испания), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Фенербахче» (Турция), «Стяуа» (Румыния), «Аякс» (Нидерланды), «Атлетик» из Бильбао (Испания), «Лацио» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Олимпиакос» (Греция), «Айнтрахт» (Германия) и «Лион» (Франция).

Материалы по теме
Последняя жеребьёвка сезона ЛЧ началась! С кем сыграют «Реал», «Барса» и «Ливерпуль»? LIVE
Live
Последняя жеребьёвка сезона ЛЧ началась! С кем сыграют «Реал», «Барса» и «Ливерпуль»? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android