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Роман Зобнин: чемпионство «Спартака»? Не будем ничего говорить

Роман Зобнин: чемпионство «Спартака»? Не будем ничего говорить
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что не готов обсуждать возможное чемпионство красно-белых по итогам этого сезона. Хавбек отметил, что красно-белые будут идти от игры к игре в весенней части РПЛ.

— Говорит ли такая трансферная кампания о том, что «Спартак» настроен бороться за чемпионство весной?
— Время покажет. Мы не будем ничего говорить. Будем идти от игры к игре. Там уже будем смотреть, надо набирать свои очки, — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

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