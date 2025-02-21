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«Алания» арендовала защитника «Сочи» Чиркова

«Алания» арендовала защитника «Сочи» Чиркова
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Центральный защитник Макар Чирков на правах аренды перешёл в «Аланию» из «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба владикавказского клуба.

Макар Чирков

Макар Чирков

Фото: пресс-служба ФК «Алания»

«Добро пожаловать, Макар!» — говорится в заявлении клуба.

Аренда рассчитана до конца сезона-2024/2025.

Чирков является воспитанником академии московского «Локомотива». В нынешнем сезоне 20-летний Макар сыграл за взрослую команду «Сочи» пять матчей и 39 игр за «Сочи-М» в молодёжном первенстве.

После 21 матча Первой лиги сезона-2024/2025 «Сочи» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Алания» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 17-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 45 очков.

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