Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» раскрыли причину срыва трансфера Перейры из «Крузейро»

В «Зените» раскрыли причину срыва трансфера Перейры из «Крузейро»
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему бразильский полузащитник «Крузейро» Матеус Перейра не перешёл в санкт-петербургский клуб. По словам Медведева, стороны не сумели вовремя договориться о трансфере хавбека.

«По Матеусу Перейре, к сожалению, стороны в установленное регламентом время не смогли достичь договорённостей, что привело к тому, что трансфер не состоится», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что Перейра уже прошёл медобследование для перехода в «Зенит». Подчёркивалось, что санкт-петербургский клуб достиг договорённости с «Крузейро» о трансфере полузащитника за € 20 млн. Перейра выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Официально
ЦСКА объявил о переходе Саши Зделара в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android