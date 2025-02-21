Червиченко — о Зделаре в «Зените»: видимо, объявили конкурс удивительных трансферов

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о трансфере Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

«Понятия не имею, зачем «Зенит» подписал Зделара из ЦСКА. Возможно, в питерской команде считают, что он особо хорош на своей позиции. Скорее всего, от этого трансфера выиграл только ЦСКА. Переход 29-летнего футболиста, который играл в России и понятно что из себя представляет, почему-то вызывает недоумение. А переход 28-летнего игрока за € 20 млн в «Спартак» из греческого чемпионата — не вызывает. Не кажется ли это странным? Видимо, объявили конкурс удивительных трансферов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.