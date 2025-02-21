Червиченко: Галицкий не участвует в трансферном марафоне, «Краснодар» укомплектован

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе «Краснодара» на трансферном рынке этой зимой. Напомним, «быки» не приобрели ни одного футболиста.

«Есть команды, которые совершают трансферы, чтобы усилить состав. А есть команды, которые просто набирают футболистов для количества. Таким образом клуб бросает кость своим болельщикам, доказывая, что они крутые ребята, которые покупают игроков и тратят деньги. Всё якобы для фанатов. Но не обращают внимания на то, что этот трансфер не пойдёт на пользу бюджету и другим футболистам, которые стоят дешевле, но играют лучше. Не всегда покупка какого-то «колхоза» говорит о том, что это правильное действие.

Я считаю, что «Краснодар» очень хорошо укомплектован и при этом показывает хорошую игру. На мой взгляд, у команды нет проблем по позициям, их главная проблема — психология. Но по составу, собранности, укомплектованности и подгонке рабочих шестерёнок всё неплохо. Не каждый себе может позволить покупать лишь для того, чтобы купить. Богатые московские и питерские клубы могут себе много тратить, ведь это не их деньги, а Галицкий тратит свои финансы. Он не видел смысла участвовать в этом трансферном марафоне», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.