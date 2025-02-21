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«Динамо» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 мск

«Динамо» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 мск
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Сегодня, 21 февраля 2025 года, состоится товарищеский матч «Краснодара» и московского «Динамо». Команды встретятся в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра пройдёт на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа Okko Sport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодара» и «Динамо».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
21 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
Краснодар
Краснодар, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на момент зимнего перерыва «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Быки» набрали 39 очков за 18 матчей. «Динамо» идёт на четвёртой строчке, имея в своём активе 34 очка.

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