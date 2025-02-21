Радимов — о Зделаре: «Зенит» страхуется. Всё может быть: карточки, удаления, травмы

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о трансфере хавбека Саши Зделара в санкт-петербургский клуб из московского ЦСКА.

«Думаю, «Зенит» страхуется. Подменить основного опорного полузащитника Барриоса некому, правильно? А Зделар знает чемпионат, это раз. Второе, я посмотрел статистику, из 18 туров за ЦСКА в этом сезоне он не сыграл только в трёх. Вызывался в национальную сборную…

И стоит его трансфер не так дорого. Дальше всё будет зависеть от него, но на данный момент, как я вижу, это альтернатива в центр поля Барриосу и Венделу. Всё может быть: карточки, удаления, травмы и так далее. Тем более молодой Васильев получил травму», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Зделар сыграл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 4 млн.

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с ЦСКА. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.