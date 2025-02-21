В РПЛ высказались о проблемах с регистрацией трансфера Зделара из ЦСКА в «Зенит»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги прокомментировала информацию о регистрации перехода полузащитника Саши Зделара из московского ЦСКА в санкт-петербургский «Зенит».

«В соответствии с предоставленными документами полузащитник Саша Зделар расторг трудовой договор с ПФК ЦСКА и подписал контракт с «Зенитом», который был зарегистрирован в РФС. При этом в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ) переход был завершён уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.

В настоящее время РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного контракта с новым клубом, который уже был зарегистрирован в системе РФС ранее», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.