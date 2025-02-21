Червиченко: Селихов ментально не мог смириться с понижением зарплаты после «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о переходе бывшего вратаря красно-белых Александра Селихова в екатеринбургский «Урал».

«Думаю, у Селихова в «Спартаке» была очень большая зарплата и никто из клубов РПЛ не соглашался потянуть его трансферные запросы. Но его хотели многие команды, в том числе и «Ростов». Я разговаривал с ростовчанами, которые сказали, что Селихов — вратарь хорошего качества и в хорошем возрасте.

Но была огромная разница между зарплатой Александра в «Спартаке» и тем, что могли предложить остальные команды. Видимо, Селихов ментально не мог смириться с большим понижением зарплаты, поэтому искал клуб, который заплатит больше. В итоге он нашёл «Урал», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.