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Бывший генсек РФС: в РПЛ есть только две команды — «Абсурд» и «Бессмыслица»

Бывший генсек РФС: в РПЛ есть только две команды — «Абсурд» и «Бессмыслица»
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Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв высказался о российском футболе. Он считает, что в Российской Премьер-Лиге есть только две команды — «Абсурд» и «Бессмыслица». Также функционер процитировал Фридриха Ницше.

«Спасёт ли Глебов ситуацию в «Динамо»? Спасают шахтёров после взрыва метана. А в футболе надо мяч пинать. В России есть только две команды – «Абсурд» и «Бессмыслица». И кто из них выиграет, мне *** [по барабану]. Кстати, о командах «Абсурд» и «Бессмыслица» упоминает Ницше в работе «Генеалогия морали». Там есть гениальная фраза: за каждой великой судьбой рефреном отзывается ещё более великое «напрасно», – приводит слова Воробьёва «Евро-футбол.ру».

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