Джанашия: для российского футбола очень плохо, что Сёмин перестал тренировать

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия высказался по поводу тренерской карьеры экс-наставника железнодорожников Юрия Сёмина. Он считает, что опытный специалист может возобновить карьеру и проработать ещё один-два года. Завершение тренерского пути Сёмина плохо сказывается на российском футболе, отмечает эксперт.

«Искренне жаль, что Юрий Палыч сейчас не тренирует, он был очень сильным тренером. Для российского футбола это очень плохо. Если его позовёт какой-нибудь клуб, он сможет возобновить карьеру. Будет очень хорошо, если он снова начнет работать. У Сёмина есть опыт, он может поработать ещё годик или два», – приводит слова Джанашии «Евро-футбол.ру».